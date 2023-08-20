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Зеленский прибыл в Данию: Продвигаем вопрос с F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 20 августа 2023, 18:15
Зеленский прибыл в Данию: Продвигаем вопрос с F-16
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды прибыл в Данию, где обсудит вопрос поставок Украине истребителей F-16.

Источник: Зеленский в Twitter, "Европейская правда"

Детали: Зеленский сообщил, что планирует встретиться с премьер-министром Метте Фредериксен, королевской семьей, членами Фолькетинга (датского парламента), а также с представителями бизнес-кругов Дании.

Прямая речь: "Мы расширяем наше сотрудничество, готовим больше хороших новостей для наших воинов и продвигаем вопрос с истребителями F-16".

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Темы: ЗеленскийистребителиДания
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