Зеленский прибыл в Данию: Продвигаем вопрос с F-16

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды прибыл в Данию, где обсудит вопрос поставок Украине истребителей F-16.

Источник: Зеленский в Twitter, "Европейская правда"

Детали: Зеленский сообщил, что планирует встретиться с премьер-министром Метте Фредериксен, королевской семьей, членами Фолькетинга (датского парламента), а также с представителями бизнес-кругов Дании.

Прямая речь: "Мы расширяем наше сотрудничество, готовим больше хороших новостей для наших воинов и продвигаем вопрос с истребителями F-16".

Реклама:

Arrived in Denmark 🇺🇦🇩🇰



We keep working to strengthen Ukraine and protect our people.



I will meet with @Statsmin Mette Frederiksen, the Royal Family, members of Folketing, and Danish business leaders.



We expand our cooperation, prepare more good news for our warriors, and…