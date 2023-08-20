Зеленский прибыл в Данию: Продвигаем вопрос с F-16
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды прибыл в Данию, где обсудит вопрос поставок Украине истребителей F-16.
Источник: Зеленский в Twitter, "Европейская правда"
Детали: Зеленский сообщил, что планирует встретиться с премьер-министром Метте Фредериксен, королевской семьей, членами Фолькетинга (датского парламента), а также с представителями бизнес-кругов Дании.
Прямая речь: "Мы расширяем наше сотрудничество, готовим больше хороших новостей для наших воинов и продвигаем вопрос с истребителями F-16".
Arrived in Denmark 🇺🇦🇩🇰— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023
We keep working to strengthen Ukraine and protect our people.
I will meet with @Statsmin Mette Frederiksen, the Royal Family, members of Folketing, and Danish business leaders.
We expand our cooperation, prepare more good news for our warriors, and…
Напомним:
- Во время визита в Нидерланды Зеленский объявил, что Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.
- Перед этим украинский президент приезжал в Швецию, где встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.