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Зеленський прибув у Данію: Просуваємо питання з F-16

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 20 серпня 2023, 18:15
Зеленський прибув у Данію: Просуваємо питання з F-16
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент України Володимир Зеленський після візиту в Нідерланди прибув у Данію, де обговорить питання поставок Україні винищувачів F-16.

Джерело Зеленський у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський поінформував, що планує зустрітися із прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, королівською родиною, членами Фолькетингу (данського парламенту), а також з представниками бізнес-кіл Данії.

Пряма мова: "Ми розширюємо нашу співпрацю, готуємо більше хороших новин для наших воїнів та просуваємо питання з винищувачами F-16".

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Теми: ЗеленськийвинищувачіДанія
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