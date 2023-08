Зеленський прибув у Данію: Просуваємо питання з F-16

Президент України Володимир Зеленський після візиту в Нідерланди прибув у Данію, де обговорить питання поставок Україні винищувачів F-16.

Джерело Зеленський у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський поінформував, що планує зустрітися із прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, королівською родиною, членами Фолькетингу (данського парламенту), а також з представниками бізнес-кіл Данії.

Пряма мова: "Ми розширюємо нашу співпрацю, готуємо більше хороших новин для наших воїнів та просуваємо питання з винищувачами F-16".

