Зеленський прибув у Данію: Просуваємо питання з F-16
Президент України Володимир Зеленський після візиту в Нідерланди прибув у Данію, де обговорить питання поставок Україні винищувачів F-16.
Джерело Зеленський у Twitter, "Європейська правда"
Деталі: Зеленський поінформував, що планує зустрітися із прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, королівською родиною, членами Фолькетингу (данського парламенту), а також з представниками бізнес-кіл Данії.
Пряма мова: "Ми розширюємо нашу співпрацю, готуємо більше хороших новин для наших воїнів та просуваємо питання з винищувачами F-16".
Arrived in Denmark 🇺🇦🇩🇰— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023
We keep working to strengthen Ukraine and protect our people.
I will meet with @Statsmin Mette Frederiksen, the Royal Family, members of Folketing, and Danish business leaders.
We expand our cooperation, prepare more good news for our warriors, and…
Нагадаємо:
- Під час візиту в Нідерланди Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.
- Перед цим український президент приїздив до Швеції, де зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.