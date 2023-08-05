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В Саудовской Аравии началась встреча по украинской "формуле мира"

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 5 августа 2023, 17:00
В Саудовской Аравии началась встреча по украинской формуле мира
флаг Саудовской Аравии, фото AFP via Getty Images

В Саудовской Аравии началась встреча относительно будущего саммита "формулы мира", которую предложила Украина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Al Jazeera

Детали: Во встрече в Джидде, которая является уже второй встречей по саммиту "формулы мира" (после первой в Копенгагене) принимают участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран.

Среди них и те, которые не входят в западный лагерь – в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР. Участие Китая глава МИД Украины назвал "суперпрорывом".

Россию, как известно, к участию не приглашали.

Что предшествовало: Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква ранее рассказал, что на встрече, которая продлится два дня, страны распределят между собой ответственность по отдельным пунктам украинской "формулы мира".

Он добавил, что ни один из лидеров не высказал возражений относительно необходимости украинской "формулы мира", и отметил, что альтернатив ей предлагают все меньше.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что саммит по "формуле мира" удастся организовать на осень 2023 года.

Темы: Саудовская Аравияпереговорыформула мираУкраина
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