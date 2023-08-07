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Митрополит УПЦ МП осужден к 5 годам тюрьмы за оправдание развязанной Россией войны

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 августа 2023, 18:05
Митрополит УПЦ МП осужден к 5 годам тюрьмы за оправдание развязанной Россией войны
фото СБУ

За публичное оправдание российской вооруженной агрессии против Украины главу Тульчинской епархии УПЦ МП в Винницкой области Ионафана приговорили к 5 годам лишения свободы.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что суд подтвердил доказательную базу, собранную спецслужбой, и назначил клирику соответствующее наказание.

Согласно материалам следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

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На одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

Инициированная СБУ экспертиза изъятых во время обысков материалов (прокремлевских агиток и литературы) подтвердила факты незаконной деятельности митрополита.

Служба безопасности передала обвинительный приговор в суд в отношении главы Тульчинской епархии УПЦ МП в январе.

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Темы: УПЦ МПСБУ
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