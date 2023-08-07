Залужний: Ворог намагається штурмами відволікти увагу, в наступі ініціатива за нами

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що захисники утримують ініціативу в наступі, а активними штурмовими діями росіяни намагаються відволікти українські сили від певних ділянок фронту.

Джерело: Генштаб ЗСУ із посиланням на заяву Залужного за підсумками розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі

Пряма мова: "Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції.

Щодо оборони. Вона – стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту.

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Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці".

Деталі: Залужний повідомив, що під час розмови з Міллі також обговорили актуальні потреби Збройних сил в озброєнні та боєприпасах. Головнокомандувач подякував партнерам за допомогу і підтримку, домовилися і надалі залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти.