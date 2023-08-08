Компенсация за номер в отеле: суд отменил оправдательный приговор экс-нардепу "Оппоблока"

Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор в отношении народного депутата 8 созыва от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова, который получил компенсацию за арендованное жилье, имея две квартиры в Киеве.

Источник: пресс-служба ВАКС, Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно ВАКС: "По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы стороны обвинения и защиты, оправдательный приговор отменила и назначила новое рассмотрение уголовного производства в Высшем антикоррупционном суде".

Детали: Теперь дело отправится на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Как отмечает ЦПК, решение приняла коллегия в составе Виктора Панкулича, Сергея Боднара и Игоря Панаида.

По версии САП, Колесников незаконно получил 758 тысяч грн компенсации за аренду номера в гостинице "Киев", ведь имел в собственности две квартиры в столице.

Действия бывшего нардепа квалифицировали по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия). Эта статья предусматривает максимальное наказание в 6 лет тюрьмы.

В первой инстанции мнения судей разошлись. Судьи Виталий Крикливый и Маркиян Галабала указали, что квалификация прокуроров была ошибочной. По их мнению, действия Колесникова следовало квалифицировать по ч.4 ст.190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Это более тяжкое преступление, по которому экс-нардепу грозило бы до 12 лет заключения с конфискацией.

Однако прокурор правом изменения обвинения при рассмотрении не воспользовался, а самостоятельно изменить квалификацию судьи не могли, поскольку это ухудшало бы положение обвиняемого.

В свою очередь судья Виктор Ногачевский изложил особое мнение, в котором сказал, что Колесникова надо было все же признавать виновным по ч.2 ст.364 УК, но не за "злоупотребление властью", а за "злоупотребление служебным положением".

Интересно, что на суде Колесников подтверждал, что он действительно еще в 2009 году стал владельцем одной квартиры в Киеве, а через год они с женой стали владельцами второй квартиры, отмечает ЦПК.

Но якобы еще до 2014 года фактические брачные отношения между ними прекратились и он "как настоящий мужчина" оставил квартиры жене, потому что "по моральным принципам не мог ими пользоваться". Тем более проживать там было сложно, потому что они обе якобы имели проблемы с отоплением и горячей водой.

В результате первая инстанция нардепа оправдала. Это решение обжаловали и прокурор, и защита.

Таким образом сейчас апелляция приговор отменила и отправила дело на новое рассмотрение.