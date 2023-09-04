В Раду внесли законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации тем, кто получает второе образование

В Раду внесли законопроект № 9672 об отмене отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет, которые получают не последовательное высшее образование или второе и более.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В частности, в законопроекте предлагают добавить несколько абзацев в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Дословно: "Призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат также: соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования..."

В случае принятия закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с началом полномасштабной агрессии "правовая норма опосредованного избежания призыва на военную службу по мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и поступили в 2022, 20223 годах в учебные заведения для получения уровня образования, который является равным, а в большинстве случаев даже ниже ранее полученного образовательного уровня".

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Так, в 2022 году в учебные заведения зачислено на обучение 106 771 поступающих мужского пола призывного возраста, которые начали получать второе образование.

В 2023 году по состоянию на 28 августа численность таких лиц составляет 74 059 поступающих.

Нардепы отмечают, что "наблюдается существенное увеличение численности поступающих по сравнению с прошлым 2022 годом".

Инициаторами законопроекта стали нардеп и представитель президента в парламенте Федор Вениславский, нардеп группы "Партия "За будущее" Ирина Констанкевич, "слуга народа" и заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

До того Вениславский заявил, что зарегистрировал законопроект, который отменяет отсрочку от мобилизации для студентов старше 30 лет, которые получают не последовательное высшее образование или второе и более.

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