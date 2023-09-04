ВАКС смягчил приговор экс-следователю Генпрокуратуры Сусу

Не 9, а 7 лет лишения свободы: Апелляционная палата ВАКС изменила приговор бывшему заместителю начальника департамента Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу.

Источник: пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры

Детали: Сообщается, что 4 сентября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционные жалобы стороны защиты и изменила приговор ВАКС от 31 января 2023 года, которым бывший заместитель начальника департамента - начальник управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры был приговорен к 9 годам лишения свободы.

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Так, суд изменил приговор в части признания Суса виновным в завладении им части накопительных дисков, по причинам не установления достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможностей их получить.

Отмечается, что постановление Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Верховном суде.

Дословно: "Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции смягчил приговор - признал Д. Суса виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 УК Украины и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества".

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