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В День военной разведки Зеленский повысил Буданова в звании

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 сентября 2023, 12:27
В День военной разведки Зеленский повысил Буданова в звании
иллюстративное фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта.

Источник: указ главы государства от 7 сентября

Дословно: "Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

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Напомним: 7 сентября отмечается День военной разведки.

Темы: БудановЗеленскийразведка
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