В День военной разведки Зеленский повысил Буданова в звании
Четверг, 7 сентября 2023, 12:27
Президент Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта.
Источник: указ главы государства от 7 сентября
Дословно: "Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины".
Реклама:
Напомним: 7 сентября отмечается День военной разведки.