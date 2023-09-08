Пиратский сленг, закладка в авто: майор поставлял военкому на Ровенщине амфетамин

Работники ГБР разоблачили начальника структурного подразделения Ровенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который поставлял своему руководителю наркотики.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: История с наркотиками в военкоматах на Ровенщине (руководители областного и районного военкоматов в Ровенской области, полковник и подполковник ранее получили подозрения и находятся в СИЗО -ред.) получила продолжение.

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В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что руководитель Ровенского районного ТЦК и СП имел, так сказать, своего "дилера" среди подчиненных военнослужащих.

Сейчас сообщено о подозрении 39-летнему майору, временно исполняющему обязанности начальника отдела, начальнику отделения учета мобилизационной работы Ровенского районного ТЦК и СП по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта и сбыт психотропных веществ в крупных размерах.

По данным ГБР, начальник структурного подразделения систематически привозил различные дозы амфетамина руководителю, а в отдельных случаях оставлял так называемые "закладки". По информации следствия, деньги за психотропы мужчина не получал, а таким образом лишь пытался угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице.

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Чтобы скрыть свою преступную деятельность в разговорах и сообщениях злоумышленники использовали пиратский сленг, наркотики называя "белой меткой", а друг друга - по вымышленным кличкам, отмечают в ГБР.

В то же время прокуратура рассказывает об одном доказанном эпизоде следствия. Установлено, что подозреваемый майор приобрел на черном рынке амфетамин, расфасовал в полимерный zip-пакет, поместил в упаковку из салфеток, спрятал в бампере автомобиля сожительницы своего шефа и отчитался о проделанной работе через один из мессенджеров.

После этого, районный военком указал координаты "закладки" своей сожительнице, которая и забрала товар в оговоренном месте.

Сейчас решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения, устанавливается причастность к содеянному других лиц, отмечают прокуроры.

Что предшествовало: Во время проведения расследования об избиении солдата должностными лицами центров комплектования у руководителя Ровенского районного ТЦК и СП правоохранители изъяли 8 пакетов с амфетамином.