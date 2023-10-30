Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Танки Израиля перерезали ключевую дорогу Сектора Газы – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 30 октября 2023, 11:07
Танки Израиля перерезали ключевую дорогу Сектора Газы – СМИ
Израильские войска в Секторе Газы, фото ЦАХАЛ

Утром 30 октября израильские танки добрались до окрестностей города Газа и перерезали ключевую дорогу Палестины с севера на юг.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на военного корреспондента Эмануэля Фабиана, журналист Bild Юлиан Рёпке

Детали: По словам очевидцев, танки были замечены в районе Зайтун. 

Реклама:

По словам военного корреспондента Эмануэля Фабиана, на видео - танк ЦАХАЛа атакует машину на дороге Салах аль Дин вблизи города Газа.

Справка: Дорога Салах аль Дин - главная автомагистраль Сектора Газа, соединяющая территорию от КПП Рафах на юге до КПП Эрез на севере. Дорога названа в честь мусульманского полководца 12-го века.

ВИДЕО ДНЯ
Город Газа, район Зейтун (Zeitoun) и дорога Салах аль-Дин (Salah al-Din)
Город Газа, район Зейтун (Zeitoun) и дорога Салах аль-Дин (Salah al-Din)
карта с Википедии

Дополнено: Журналист Юлиан Рёпке сообщает, что израильская армия проникла на 6 км вглубь центральной части Сектора Газа и установила блокпост на дороге Салах аль Дин. По его словам, Израиль фактически отрезал город Газа и северные лагеря от остальной части анклава.

Предыстория:

  • Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.
  • 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа. Сейчас Израиль планирует наземное наступление на Сектор Газа, которое может длиться три месяца. The New York Times сообщило, что Израилю пришлось перенести проведение наземной операции в Секторе Газа.
  • Израильские военные 27 октября вошли в Сектор Газы после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.

Темы: ИзраильтанкиСектор ГазаПалестина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео Новый год в СИЗО: Дубинскому избрали меру пресечения

фото, видеоЦАХАЛ обнародовал доказательства того, что боевики ХАМАСа хранили оружие в детской больнице

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

Все новости...
Израиль
Путин созывает большое совещание из-за антисемитских погромов в Махачкале
Зеленский может приехать в Израиль в любое время, но запроса не было - посол
Антисемитизм глубоко укоренился в европейском обществе – чиновник ЕС
Последние новости
10:33
Google будет судиться с мошенниками, которые распространяют вредоносное ПО, используя популярность Bard
10:29
Белый дом: Недостаток финансирования уже пошатнул способность Украины отражать агрессию РФ
10:16
Раскрутка бренда, новая профессия и реклама: как зарабатывают на TikTok
10:05
США передали 22 мобильные котельные для общин в пяти областях Украины
09:55
Какие изменения в мозге может вызвать стресс в раннем возрасте – исследование
09:51
видео, фотоВ России ночью дроны атаковали завод взрывчатки и производителя "Кинжалов" – СМИ
09:46
США проверяют 100 судов из-за вероятных нарушений нефтяных санкций против РФ - СМИ
09:32
Турция рекордно увеличила импорт нефти из РФ
09:27
Минфин хочет увеличить налог для банков уже с этого года: ставка может превысить 50%
09:25
видеоНа Херсонщине 3 погибших и 15 пострадавших за сутки, в Донецкой области – 3 гражданских ранены
Все новости...
Реклама: