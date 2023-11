Танки Израиля перерезали ключевую дорогу Сектора Газы – СМИ

Утром 30 октября израильские танки добрались до окрестностей города Газа и перерезали ключевую дорогу Палестины с севера на юг.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на военного корреспондента Эмануэля Фабиана, журналист Bild Юлиан Рёпке

Детали: По словам очевидцев, танки были замечены в районе Зайтун.

По словам военного корреспондента Эмануэля Фабиана, на видео - танк ЦАХАЛа атакует машину на дороге Салах аль Дин вблизи города Газа.

Справка: Дорога Салах аль Дин - главная автомагистраль Сектора Газа, соединяющая территорию от КПП Рафах на юге до КПП Эрез на севере. Дорога названа в честь мусульманского полководца 12-го века.

Дополнено: Журналист Юлиан Рёпке сообщает, что израильская армия проникла на 6 км вглубь центральной части Сектора Газа и установила блокпост на дороге Салах аль Дин. По его словам, Израиль фактически отрезал город Газа и северные лагеря от остальной части анклава.

