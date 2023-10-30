Танки Израиля перерезали ключевую дорогу Сектора Газы – СМИ
Утром 30 октября израильские танки добрались до окрестностей города Газа и перерезали ключевую дорогу Палестины с севера на юг.
Источник: The Times of Israel со ссылкой на военного корреспондента Эмануэля Фабиана, журналист Bild Юлиан Рёпке
Детали: По словам очевидцев, танки были замечены в районе Зайтун.
По словам военного корреспондента Эмануэля Фабиана, на видео - танк ЦАХАЛа атакует машину на дороге Салах аль Дин вблизи города Газа.
Footage shows IDF tanks striking a suspicious vehicle on Salah a-Din road near Gaza City. pic.twitter.com/TtFR9mrMwk— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 30, 2023
Справка: Дорога Салах аль Дин - главная автомагистраль Сектора Газа, соединяющая территорию от КПП Рафах на юге до КПП Эрез на севере. Дорога названа в честь мусульманского полководца 12-го века.
Дополнено: Журналист Юлиан Рёпке сообщает, что израильская армия проникла на 6 км вглубь центральной части Сектора Газа и установила блокпост на дороге Салах аль Дин. По его словам, Израиль фактически отрезал город Газа и северные лагеря от остальной части анклава.
#NewsMap— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) October 30, 2023
The Israeli Army penetrated 6 km deep into the central Gaza Strip, set a roadblock at the Salah Al Deen road and by this effectively cut Gaza City and the northern camps from the rest of the strip. pic.twitter.com/ck4vkruImL
Предыстория:
- Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.
- 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа. Сейчас Израиль планирует наземное наступление на Сектор Газа, которое может длиться три месяца. The New York Times сообщило, что Израилю пришлось перенести проведение наземной операции в Секторе Газа.
- Израильские военные 27 октября вошли в Сектор Газы после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.