Танки Ізраїлю перерізали ключову дорогу Сектору Гази – ЗМІ
Вранці 30 жовтня ізраїльські танки дістались околиць міста Газа і перерізали ключову дорогу Палестини з півночі на південь.
Джерело: The Times of Israel із посиланням на військового кореспондента Емануеля Фабіана та очевидців, журналіст Bild Юліан Рьопке
Деталі: Очевидці повідомляють, що танки були помічені в районі Зейтун.
За словами військового кореспондента Емануеля Фабіана, на відео – танк ЦАХАЛу атакує автівку на дорозі Салах аль Дін поблизу міста Газа.
Footage shows IDF tanks striking a suspicious vehicle on Salah a-Din road near Gaza City. pic.twitter.com/TtFR9mrMwk— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 30, 2023
Довідково: Дорога Салах аль Дін – головна автомагістраль Сектору Гази, що з’єднує територію від КПП Рафах на півдні до КПП Ерез на півночі. Дорога названа на честь мусульманського полководця 12-го століття.
Доповнено: Журналіст Юліан Рьопке повідомляє, що ізраїльська армія проникла на 6 км углиб центральної частини Сектору Гази та встановила блокпост на дорозі Салах аль Дін. За його словами, Ізраїль фактично відрізав місто Газа та північні табори від решти анклаву.
#NewsMap— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) October 30, 2023
The Israeli Army penetrated 6 km deep into the central Gaza Strip, set a roadblock at the Salah Al Deen road and by this effectively cut Gaza City and the northern camps from the rest of the strip. pic.twitter.com/ck4vkruImL
Передісторія:
- Ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами.
- 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази. Наразі Ізраїль планує наземний наступ на Сектор Гази, який може тривати три місяці. The New York Times повідомило, що Ізраїлю довелось перенести проведення наземної операції в Секторі Гази.
- Ізраїльські військові 27 жовтня увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.