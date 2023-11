Танки Ізраїлю перерізали ключову дорогу Сектору Гази – ЗМІ

Вранці 30 жовтня ізраїльські танки дістались околиць міста Газа і перерізали ключову дорогу Палестини з півночі на південь.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на військового кореспондента Емануеля Фабіана та очевидців, журналіст Bild Юліан Рьопке

Деталі: Очевидці повідомляють, що танки були помічені в районі Зейтун.

За словами військового кореспондента Емануеля Фабіана, на відео – танк ЦАХАЛу атакує автівку на дорозі Салах аль Дін поблизу міста Газа.

Довідково: Дорога Салах аль Дін – головна автомагістраль Сектору Гази, що з’єднує територію від КПП Рафах на півдні до КПП Ерез на півночі. Дорога названа на честь мусульманського полководця 12-го століття.

Доповнено: Журналіст Юліан Рьопке повідомляє, що ізраїльська армія проникла на 6 км углиб центральної частини Сектору Гази та встановила блокпост на дорозі Салах аль Дін. За його словами, Ізраїль фактично відрізав місто Газа та північні табори від решти анклаву.

The Israeli Army penetrated 6 km deep into the central Gaza Strip, set a roadblock at the Salah Al Deen road and by this effectively cut Gaza City and the northern camps from the rest of the strip. pic.twitter.com/ck4vkruImL