США перекидають на Близький Схід ще 300 військових – Пентагон

Пентагон через зростання кількості нападів проіранськими силами на американські військові бази в Іраку й Сирії розгорнуть додаткові сили на Близькому Сході у складі 300 військових.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Станом на зараз ми спостерігали в загальній кількості 27 атак – 16 в Іраку, 11 у Сирії.

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Деталі: Він уточнив, що лише за останні чотири добри, після удару у відповідь американських сил по угрупованнях, що підтримуються Іраном, бази США зазнали шість нових нападів – по три в Іраку й Сирії. За його словами, при цьому постраждалих та пошкодження інфраструктури не було.

Райдер також повідомив, що Сполучені Штати розгорнуть додаткові сили в регіоні Центрального командування на Близькому Сході у складі 300 військових.

Вони мають посилити наявні спроможності, а також допомогти зі знешкодженням вибухових боєприпасів, зв’язком та іншою підтримкою сил, які вже знаходяться в регіоні.

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Що передувало: Минулого тижня прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер повідомив, що Штати перекидають близько 900 військових на Близький Схід.

Згодом повідомлялося, що сили швидкого реагування морської піхоти США рухаються до східного Середземномор'я.

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