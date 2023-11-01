Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия переместила вертолеты из оккупированного Бердянска в Таганрог – СМИ

Елена РощинаСреда, 1 ноября 2023, 15:29
Россия переместила вертолеты из оккупированного Бердянска в Таганрог – СМИ
21 российский вертолет на авиабазе в Таганроге, фото Planet, опубликованное Brady Africk

Российская армия после удара ATACMS по аэродрому перебросила вертолеты Ка-52 и Ми-8 из оккупированного украинского Бердянска в российский Таганрог.

Источник: "Defense Express" со ссылкой на снимки и видео, обнародованные военным аналитиком Брейди Африком (Brady Africk)

Детали: Военный аналитик Брейди Африк в Twitter опубликовал доказательства того, что российские вертолеты передислоцировали из Бердянска в Таганрог. 

Реклама:

Спутниковый снимок показывает, что уже 31 октября 2023 года российские захватчики сосредоточили на авиабазе в городе Таганрог свой 21 вертолет типов Ка-52 и Ми-8. 

ВИДЕО ДНЯ

Утверждается, что это были именно те вертолеты, которые армия РФ держала в аэропорту оккупированного Бердянска до удара Сил обороны Украины с использованием ОТРК ATACMS 17 октября, и которые были оттуда выведены уже по состоянию на 29 октября, то есть менее чем через 2 недели после проведенного удара.

Снимок позволяет оценить лишь сам факт внезапного появления такого количества вертолетов на базе в Таганроге, которая ранее использовалась как площадка для Су-25СМ3. 

Неизвестно, доставили ли россияне туда поврежденные вертолеты наземным транспортом, или это уцелевшие вертолеты перелетели туда самостоятельно для поддержки войск РФ на других направлениях.

Если мерить дистанцию до линии фронта, то от Таганрога до Волновахи получается до 130 километров, а от временно оккупированного Бердянска до линии фронта на Запорожском направлении составляет ориентировочно до 120 километров. 

Заявленная практическая дальность полета Ка-52 – до 480 километров.

"Defense Express" не исключает и такой вариант, что россияне хотят использовать Таганрог не только как новую взлетную площадку для своих ударных вертолетов, но также и как своеобразный "перевалочный пункт" для ремонта своих "бортов" армейской авиации в случае новых ударов ATACMS от Сил обороны Украины по вражеским аэродромам.

В Таганроге есть авиаремонтный завод, но его известная специализация до сих пор была разве что по ремонту и обслуживанию самолетов радиолокационного дозора А-50 и А-50У.

Предыстория: 

Темы: БердянскРосcияавиавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоРоссияне ударили ракетой по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая, под завалами ищут людей

Израиль начал военную операцию в главной больнице Сектора Газы

Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско

CNN: Байден подпишет законопроект о финансировании, если его примет Сенат

Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без средств для Украины

Во "Львовской политехнике" заявили, что оснований для увольнения Фарион нет

Все новости...
Бердянск
ГУР: В Бердянске подорвали 4 представителей ФСБ
В оккупированном Бердянске взорвали авто с российским военным
Во всем Бердянске слышали мощный взрыв – администрация
Последние новости
10:13
СБУ разоблачила доцента харьковского университета, который работал на российское ГРУ
10:06
Беспилотник во вторник атаковал пороховой завод в России, возник пожар – СМИ
10:04
В Сенате США рассказали, когда рассмотрят помощь Украине и Израилю
09:50
Латексная перчатка помогала дышать раненому. Как медики спасали жизнь на "Азовстали"
09:33
Hyundai станет партнером "Укрэнерго" в модернизации системы передачи электроэнергии
09:22
Каллас заинтересована стать новым генсеком НАТО
09:00
США не планировали встреч с российским правительством на саммите АТЭС − Госдеп
08:41
Послы G7 приветствовали запуск реформы Конституционного суда
08:22
Россияне ночью атаковали Кривой Рог – обошлось без жертв
08:11
СМИ: один из ведущих "знатоков России" в Германии получил из РФ не менее 600 тысяч евро
Все новости...
Реклама: