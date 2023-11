Россия переместила вертолеты из оккупированного Бердянска в Таганрог – СМИ

Российская армия после удара ATACMS по аэродрому перебросила вертолеты Ка-52 и Ми-8 из оккупированного украинского Бердянска в российский Таганрог.

Источник: "Defense Express" со ссылкой на снимки и видео, обнародованные военным аналитиком Брейди Африком (Brady Africk)

Детали: Военный аналитик Брейди Африк в Twitter опубликовал доказательства того, что российские вертолеты передислоцировали из Бердянска в Таганрог.

Recent imagery of Russia's Taganrog air base shows several helicopters and large aircraft alongside vehicles and equipment.



This base is one of several used by Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/rWPkStI7xZ