Росія перемістила вертольоти з окупованого Бердянська до Таганрога – ЗМІ

Російська армія після удару ATACMS по аеродрому перекинула гелікоптери Ка-52 і Мі-8 з окупованого українського Бердянська в російський Таганрог.

Джерело: "Defense Express" із посиланням на знімки, оприлюднені військовим аналітиком Брейді Афріком (Brady Africk)

Деталі: Військовий аналітик Брейді Афрік у Twitter опублікував докази того, що російські гелікоптери передислокували з Бердянська до Таганрога.

Recent imagery of Russia's Taganrog air base shows several helicopters and large aircraft alongside vehicles and equipment.



This base is one of several used by Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/rWPkStI7xZ