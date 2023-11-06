ГБР: Нардеп Николаенко, сбивший насмерть девушку, ехал с превышением скорости

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко, который на Житомирщине сбил насмерть девушку, получил подозрение от Государственного бюро расследований.

Источник: пресс-службы ГБР и ОГП

Дословно: "Происшествие случилось на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года.

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Автомобиль за рулем которого находился народный депутат наехал на пешехода. Установлено, что народный депутат Украины вопреки требованиям пунктов ПДД, двигался с превышением разрешенной скорости. 18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия".

Детали: Николаенко сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

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