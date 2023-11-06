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ГБР: Нардеп Николаенко, сбивший насмерть девушку, ехал с превышением скорости

Александр ШумилинПонедельник, 6 ноября 2023, 15:42
ГБР: Нардеп Николаенко, сбивший насмерть девушку, ехал с превышением скорости
Фото: Полиция

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко, который на Житомирщине сбил насмерть девушку, получил подозрение от Государственного бюро расследований.

Источник: пресс-службы ГБР и ОГП

Дословно: "Происшествие случилось на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года.

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Автомобиль за рулем которого находился народный депутат наехал на пешехода. Установлено, что народный депутат Украины вопреки требованиям пунктов ПДД, двигался с превышением разрешенной скорости. 18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия". 

Детали: Николаенко сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 ноября Николаенко утром сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района.

Темы: ГБРДТП
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