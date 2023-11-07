В Украину идут дожди и похолодание

8 ноября в Украине пройдут умеренные дожди, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидается ливни.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Дословно синоптики: "8 ноября облачно. Ночью в западных областях, днем в Украине умеренные, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях сильные дожди".

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Детали: Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, на востоке страны до 14°; в южной части ночью 7-12°, днем 13-18°, в Крыму до 21°.

Ветер преимущественно юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

На Киевщине ночью без осадков, днем дождь. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, в Киеве ночью 5-7°, днем 8-10°.

ВИДЕО ДНЯ

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.