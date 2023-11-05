В двух областях тысячи людей без света из-за непогоды

В Черниговской и Полтавской областях более 20 тысяч человек остались без электроэнергии из-за сильных ветров.

Источник: Черніговская ОВА, Полтавская ОВА

Детали: В ночь с 4 на 5 ноября порывы сильного ветра повредили воздушные линии электроснабжения.

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Без электричества остались жители 77 населенных пунктов Черниговской области - почти 15 тысяч абонентов.

На Полтавщине в результате ухудшения погодных условий с ночи без электроснабжения остались 5455 абонентов в Гадячской, Шишацкой и Полтавской общинах. Задействованы три бригады энергетиков.