В двух областях тысячи людей без света из-за непогоды
Воскресенье, 5 ноября 2023, 08:54
В Черниговской и Полтавской областях более 20 тысяч человек остались без электроэнергии из-за сильных ветров.
Источник: Черніговская ОВА, Полтавская ОВА
Детали: В ночь с 4 на 5 ноября порывы сильного ветра повредили воздушные линии электроснабжения.
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Без электричества остались жители 77 населенных пунктов Черниговской области - почти 15 тысяч абонентов.
На Полтавщине в результате ухудшения погодных условий с ночи без электроснабжения остались 5455 абонентов в Гадячской, Шишацкой и Полтавской общинах. Задействованы три бригады энергетиков.