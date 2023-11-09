Враг штурмует Авдеевку с трех направлений: бросает в бой пехоту и много дронов – НГУ

Российские оккупационные войска продолжают попытки окружить Авдеевку Донецкой области, примення разную тактику; противник в разы увеличил использование беспилотников.

Источник: спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба НГУ

Детали: Музычук отметил, что одним из самых сложных остается Авдеевское направление. Армия РФ продолжает попытки окружить город. За прошедшие сутки Силы обороны отбили там более 10 атак врага.

Реклама:

Прямая речь: "Мы видим как долго обороняется Авдеевка. В первую очередь здесь уже давно были построены достаточно неплохие укрепления, фортификационные сооружения и, скажем так, эшелонированная оборона, которая позволяет нашим Силам обороны, несмотря на многочисленные атаки, удерживать этот город".

Детали: Музычук добавил, что тактика, которую применяет враг по Авдеевке - достаточно разнообразна, и город штурмуют с трех направлений.

Спикер рассказал, что и из-за погодных условий, и из-за того, что было нанесено достаточно большое огневое поражение бронетехнике врага, украинские подразделения отмечают, что оккупанты используют больше пехотных групп и большое количество БПЛА.

ВИДЕО ДНЯ

Музычук отметил, что нацгвардейцы достаточно эффективно используют дроны. Вместе с тем, за последние месяцы использование дронов противником возросло кратно, что является также угрозой со стороны войск противника.

Прямая речь: "Силы противника используют больше пехоты, в большей степени даже без бронетехники по сравнению с предыдущими неделями, когда для штурма использовали колонны техники. И даже тогда она уничтожалась еще на подходе или во время выдвижения, не давая пехоте врага разворачиваться в боевые порядки атаки".