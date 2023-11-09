В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток - до 14 февраля 2024 года.

Источник: карточки законопроектов №№ 10211 и 10212

Детали: Это было уже девятое голосование ВР за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

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Что предшествовало: Верховная Рада приняла законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине 8 ноября.