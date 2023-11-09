Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал закон

Станислав ПогориловЧетверг, 9 ноября 2023, 16:27
В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал закон
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток - до 14 февраля 2024 года.

Источник: карточки законопроектов №№ 10211 и 10212

Детали: Это было уже девятое голосование ВР за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

Реклама:

Что предшествовало:  Верховная Рада приняла законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине 8 ноября.

Темы: ЗеленскийВоенное положениемобилизациязаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Гаубицы, снаряды и ПЗРК: Президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине

Отмена моратория: в Yasno начнут отключать должников от электричества с конца января

обновленоКабмин собрался внепланово и отозвал законопроект по мобилизации – источники

Сийярто анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде, в МИД подтвердили

Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение

Нардепы возвращают в Кабмин законопроект о мобилизации

Все новости...
Президент Чехии: Украина не получает военное преимущество, время играет в пользу РФ
Удар HIMARS по Скадовску: ликвидировали высокопоставленных офицеров России - СМИ
Новый рекорд "белых волков" СБУ: за ночь уничтожили 20 целей противника
После взрыва оккупанты говорят, что сбили возле Севастополя ракету "Нептун"
Последние новости
21:52
Жестокий разгон Майдана: суд отменил обвинительный приговор экс-беркутовца Марчука
21:49
Спрос на автобусы в Украине за год вырос на треть – ассоциация
21:45
Латвия передаст средства от росактивов, в частности Дома Москвы, на помощь Украине
21:26
Его считали перерождением Будды: в Непале духовный лидер обвиняется в изнасиловании
21:25
Зеленский упрекнул Запад: Если бы Украине дали 7 Patriot, не погибали бы люди
21:19
У Украины нет широких шагов на фронте, потому что россияне контролируют небо – Зеленский
20:39
Гаубицы, снаряды и ПЗРК: Президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине
20:38
В МВФ оценивают возможную конфискацию замороженных российских активов
20:29
Латвия в "Рамштайне" возглавила "коалицию дронов"
20:29
Maersk предполагает, что перебои в судоходстве в Красном море могут длиться месяцами
Все новости...
Реклама: