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Исполняющим обязанности министра спорта стал Матвей Бедный

Татьяна ОлейникЧетверг, 9 ноября 2023, 18:46
Исполняющим обязанности министра спорта стал Матвей Бедный
Матвей Бедный. Фото - Facebook-страница Министерства молодежи и спорта.

Временно исполнять обязанности Министра молодежи и спорта будет Матвей Бедный, до этого он был замминистра.

Источник: Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Прямая речь: "Кабинетом министров Украины временно возложено исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича".

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Справка:

  • Матвей Бедный с 2016 по 2020 год был директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.
  • С июля 2020 года был заместителем министра.

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Темы: спортКабинет министров
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