Исполняющим обязанности министра спорта стал Матвей Бедный

Временно исполнять обязанности Министра молодежи и спорта будет Матвей Бедный, до этого он был замминистра.

Источник: Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Прямая речь: "Кабинетом министров Украины временно возложено исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича".

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Справка:

Матвей Бедный с 2016 по 2020 год был директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

С июля 2020 года был заместителем министра.

Предыстория:

8 ноября Гутцайт написал заявление об отставке. Он заявил, что сосредоточится на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.