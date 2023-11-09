Рада уволила министра Гутцайта
Четверг, 9 ноября 2023, 12:23
Верховная Рада уволила министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.
Источник: сообщение нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка
Детали: За увольнение Гутцайта проголосовали 243 нардепа. По данным собеседников УП, в "Слуге народа" рассматривают вариант, что кто-то из заместителей министра будет выполнять его функции.
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Что этому предшествовало:
- 8 ноября Гутцайт написал заявление об отставке, оно уже поступило в Верховную Раду.
- В ноябре 2022 года Гутцайт стал президентом Национального олимпийского комитета Украины.
- Гутцайт заявил, что после отставки планирует сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.