Рада уволила министра Гутцайта

Верховная Рада уволила министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

Источник: сообщение нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка

Детали: За увольнение Гутцайта проголосовали 243 нардепа. По данным собеседников УП, в "Слуге народа" рассматривают вариант, что кто-то из заместителей министра будет выполнять его функции.

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