В российском Санкт-Петербурге – масштабный пожар
Понедельник, 8 января 2024, 02:16
В Санкт-Петербурге РФ вспыхнул пожар в ангаре, он охватил 4 тысячи квадратных метров.
Источник: МЧС РФ
Дословно: "В Невском районе горит ангар. Сведений о пострадавших не поступало".
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"По уточненной информации, площадь пожара - 4 000 квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств".
Детали: Впоследствии российские пожарные отметили, что "локализовали пожар на 2 000 квадратных метрах".
А также уточнили, что "горит ангар с полиэтиленом и картонной упаковкой".
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