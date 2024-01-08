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В российском Санкт-Петербурге – масштабный пожар

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 января 2024, 02:16
В российском Санкт-Петербурге – масштабный пожар
масштабный пожар в Санкт-Петербурге, фото: МЧС РФ

В Санкт-Петербурге РФ вспыхнул пожар в ангаре, он охватил 4 тысячи квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Дословно: "В Невском районе горит ангар. Сведений о пострадавших не поступало".

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"По уточненной информации, площадь пожара - 4 000 квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств".

Детали: Впоследствии российские пожарные отметили, что "локализовали пожар на 2 000 квадратных метрах".

А также уточнили, что "горит ангар с полиэтиленом и картонной упаковкой".

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Темы: Росcияпожар
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