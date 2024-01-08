Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг атаковал Сумскую область дронами, ракетой, сбросил мину

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 января 2024, 02:58
Враг атаковал Сумскую область дронами, ракетой, сбросил мину
последствия удара по городу Кролевец, фото Сумской ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 26 обстрелов населенных пунктов Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 115 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Кролевецкая, Шалыгинская, Эсманская, Зноб-Новгородская громады.

Реклама:

По Эсманской громаде враг бил из минометов, 1 взрыв и из ствольной артиллерии, 1 взрыв.

Белопольская громада: осуществлен обстрел из FPV-дрона, 1 взрыв, артобстрелы, 8 взрывов и минометные обстрелы, 18 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел с FPV-дрона, 1 взрыв, артиллерийские обстрелы, 12 взрывов, обстрелы из РСЗО, 15 взрывов и минометов, 3 взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

По Хотинской общине был артобстрел из САУ, 7 взрывов и обстрелы из миномета, 12 взрывов.

По Зноб-Новгородской общине россияне ударили из миномета, 5 взрывов.

На территорию Шалигинской громады враг сбросил мину.

Новослободская община: был обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов).

По Кролевецкой общине состоялся ракетный удар, 1 взрыв и атака 2 "Шахедами" (2 взрыва) по частному сектору города Кролевец. Получили повреждения 23 частных домовладения, уличные электросети.

В Великописаревской общине зафиксированы обстрелы из миномета, 15 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
Сумская область
Россияне ударили ракетой и "Шахедами" по городу на Сумщине, повреждены 23 дома
Враг атаковал Сумскую область: в области – более 130 взрывов за сутки
Россияне били по Сумщине, на одну из общин сбросили 13 мин
Последние новости
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
Все новости...
Реклама: