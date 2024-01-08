Враг атаковал Сумскую область дронами, ракетой, сбросил мину

В течение прошлого дня россияне совершили 26 обстрелов населенных пунктов Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 115 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Кролевецкая, Шалыгинская, Эсманская, Зноб-Новгородская громады.

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По Эсманской громаде враг бил из минометов, 1 взрыв и из ствольной артиллерии, 1 взрыв.

Белопольская громада: осуществлен обстрел из FPV-дрона, 1 взрыв, артобстрелы, 8 взрывов и минометные обстрелы, 18 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел с FPV-дрона, 1 взрыв, артиллерийские обстрелы, 12 взрывов, обстрелы из РСЗО, 15 взрывов и минометов, 3 взрыва.

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По Хотинской общине был артобстрел из САУ, 7 взрывов и обстрелы из миномета, 12 взрывов.

По Зноб-Новгородской общине россияне ударили из миномета, 5 взрывов.

На территорию Шалигинской громады враг сбросил мину.

Новослободская община: был обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов).

По Кролевецкой общине состоялся ракетный удар, 1 взрыв и атака 2 "Шахедами" (2 взрыва) по частному сектору города Кролевец. Получили повреждения 23 частных домовладения, уличные электросети.

В Великописаревской общине зафиксированы обстрелы из миномета, 15 взрывов.