В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами, вероятно, из-за поджога – КГГА
В Деснянском районе Киева загорелся троллейбус, по предварительной информации, из-за поджога изнутри.
Дословно: "На Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров на обратился.
По информации "Киевпастранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы. По предварительной версии, причина возгорания - поджог изнутри салона".
Детали: На месте происшествия работают специалисты "Киевпастранса", спасательные службы, медики и правоохранительные органы.
В КГГА отметили, что никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.
Обновлено: Позже в ГСЧС сообщили, что в 12:29 поступило сообщение о пожаре на перекрестке улиц Радунской и Бальзака. На месте было установлено, что огнем был полностью охвачен троллейбус. Пожар ликвидирован в 12:51. Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.