В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами, вероятно, из-за поджога – КГГА

В Деснянском районе Киева загорелся троллейбус, по предварительной информации, из-за поджога изнутри.

Источник: КГГА, ГСЧС

Дословно: "На Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров на обратился.

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По информации "Киевпастранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы. По предварительной версии, причина возгорания - поджог изнутри салона".

фото с анонимных телеграм-каналов

Детали: На месте происшествия работают специалисты "Киевпастранса", спасательные службы, медики и правоохранительные органы.

В КГГА отметили, что никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.

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фото ГСЧС

Обновлено: Позже в ГСЧС сообщили, что в 12:29 поступило сообщение о пожаре на перекрестке улиц Радунской и Бальзака. На месте было установлено, что огнем был полностью охвачен троллейбус. Пожар ликвидирован в 12:51. Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.