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Турция в дополнение к F-16 хотела бы получить европейские Eurofighter - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 21:42
Турция в дополнение к F-16 хотела бы получить европейские Eurofighter - СМИ
Фото: Getty Images

Турция, несмотря на разблокирование со стороны США продажи Анкаре истребителей F-16, до сих пор заинтересована в приобретении 40 европейских истребителей Eurofighter Typhoon.

Источник: Reuters со ссылкой на неназванного представителя турецкого Минобороны, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что в ноябре Турция заявила, что ведет переговоры с Великобританией и Испанией о покупке Eurofighter Typhoon, хотя Германия возражала против этой идеи.

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Тогда источник в турецком Министерстве обороны сообщил, что переговоры начались после того, как Анкара признала, что ее запрос на получение истребителей F-16 от США, впервые сделанный в октябре 2021 года, может быть отклонен.

Но на прошлой неделе администрация президента США официально уведомила Конгресс о намерении начать продажу 40 самолетов F-16 и почти 80 комплектов для их модернизации Анкаре. Это произошло на следующий день после того, как Турция полностью завершила ратификацию членства Швеции в НАТО.

Хотя Турция не ожидает, что Конгресс США заблокирует продажу F-16, она все еще хочет купить истребители Eurofighter Typhoon, заявил Reuters представитель турецкого Минобороны на условиях анонимности.

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"Мы все еще заинтересованы, мы ожидаем положительного подхода по этому вопросу со стороны члена консорциума Германии", – сказал он.

Турция, которая стремится модернизировать свои военно-воздушные силы, также разрабатывает собственный национальный боевой самолет KAAN в сотрудничестве с британской BAE Systems.

Темы: ТурцияЕСоружие
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