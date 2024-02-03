Соглашение о "гарантиях безопасности" с Германией могут подписать в феврале – СМИ

Соглашение о "гарантиях безопасности" между Украиной и Германией может быть подписано 16 февраля, проект уже готов.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое цитирует "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA

Детали: Согласно сообщению газеты, на переговорах о партнерстве в сфере безопасности между Германией и Украиной уже есть проект соглашения.

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Целью является подписание межправительственного соглашения во время Мюнхенской конференции по безопасности. Согласно сообщению, подписание запланировано на 16 февраля.

В ответ на запрос DPA пресс-секретарь правительства отметила, что переговоры между федеральным канцлером Шольцом и президентом Украины Зеленским о партнерстве по безопасности продолжатся в ближайшее время.

Что предшествовало: Канцлер Германии Олаф Шольц намекал на то, что вскоре можно будет объявить о заключении соглашения о "гарантиях безопасности" с Украиной.

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А 3 февраля в рамках визита французской делегации в Киев состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. В ОП заявили, что переговоры приблизили к финализации договора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности".