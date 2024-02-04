СМИ: В Тегеране разогнали митинг родственников погибших пассажиров сбитого Ираном самолета МАУ

во время митинга в Тегеране, фото: Association of Families of Flight PS752 Victims

В Тегеране разогнали митинг, организованный семьями погибших пассажиров украинского самолета, который Иран сбил в 2020 году.

Источник: Голос Америки

Детали: Издание отмечает, что ряд семей пассажиров самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752, которые собрались перед офисом ООН, добивались справедливости от правительства Ирана. Они обвиняют власти страны в препятствовании расследованию гибели рейса 752, сбитого утром 8 января 2020 года двумя иранскими зенитными ракетами.

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Участники акции попросили встречи с Недой Аль-Нашиф, заместителем Верховного комиссара по правам человека.

По данным ГА, иранские агенты службы безопасности в гражданском и силы безопасности режима начали разгонять этих людей угрозами и запугиваниями.

"Поведение силовиков было оскорбительным и жестоким, они были готовы к любой жесткой реакции", – говорится в сообщении Ассоциации семей рейса PS752.

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В ассоциации добавляют, что семьи ранее подписали заявление с требованием отменить поездку Неды Аль-Нашиф в Иран.

В 2020 году в результате удара по самолету погибли все 176 человек на борту, большинство из которых были иранцами и канадцами иранского происхождения, которые летели в Канаду через Киев. Иран утверждает, что его силы приняли самолет за ракету США.

Родственники погибших считают, что Иран покрывает преступников, которые совершили "умышленное убийство, умышленное нападение на гражданское население или гражданские объекты, посягательство на личное достоинство и грабеж", а также преступления против человечности в виде убийства и "других бесчеловечных действий".

В июле прошлого года Канада, Великобритания, Швеция и Украина, четыре страны, которые потеряли граждан во время инцидента рейса PS752, попросили Международный суд ООН в Гааге, начать разбирательство против Ирана.

Международный суд является главным судебным органом Организации Объединенных Наций, ответственным за решение правовых споров между государствами.

Что предшествовало: Летом 2023 года Канада, Швеция, Украина и Великобритания подали иск против Ирана в Международный суд ООН.

В начале января Украина, Швеция, Великобритания и Канада обратились в Международную организацию гражданской авиации (ІСАО) со спором против Ирана в связи со сбитием над Тегераном в январе 2020 года рейса "Международных авиалиний Украины".