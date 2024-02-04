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В Сенегале объявили о переносе президентских выборов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 07:34
В Сенегале объявили о переносе президентских выборов
Макки Салл, фото: AFP

Президент Сенегала Макки Салл в субботу объявил о переносе президентских выборов, запланированных на 25 февраля.

Источник: Xinhua со ссылкой на обращение президента Сенегала

Детали: О переносе было объявлено всего за несколько часов до начала избирательной кампании в полночь в воскресенье.

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В субботу Национальное собрание страны приняло законопроект о переносе президентских выборов 25 февраля на шесть месяцев.

Двадцать кандидатов были допущены Конституционным советом к участию в выборах. Президент Макки Салл решил не баллотироваться на третий срок.

Темы: виборы
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