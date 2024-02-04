Южная Корея вызывает российского посла из-за высказываний Захаровой

Южная Корея вызвала российских дипломатов из-за критики Москвой президента Юн Сок Ёла за высказывания о стремлении Северной Кореи создать ядерный арсенал.

Источник: Министерство иностранных дел Южной Кореи, Reuters

Детали: В МИД отметили, что реакция Москвы на высказывания Юна будет иметь только негативное влияние на отношения между двумя странами.

Реклама:

Президент Юн заявил в среду на встрече с представителями оборонных ведомств и ведомств безопасности: "Северокорейский режим проходит сквозь огонь и воду исключительно ради сохранения своего наследственного тоталитарного режима, при этом откровенно игнорируя международное право и резолюции Совета Безопасности ООН, торгуя оружием с Россией".

На следующий день пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала высказывания Юна "откровенно предвзятыми", а риторику Южной Кореи - "провокационной".

Дословно: "Заместитель министра Чун заявил, что очень жаль, что Россия игнорирует правду и безоговорочно защищает Северную Корею, критикуя высказывания лидера в чрезвычайно грубой форме, и подчеркнул, что это лишь ухудшит корейско-российские отношения".