Количество погибших из-за лесных пожаров в Чили превысило 100 человек

Лесные пожары, охватившие значительные территории Чили, унесли жизни более 100 человек.

Источник: CNN со ссылкой на сообщение властей страны

Детали: По данным Чилийской национальной службы предотвращения и реагирования на стихийные бедствия (SENAPRED), в день погибло по меньшей мере 112 человек.

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Чиновники также сообщили, что 32 тела были идентифицированы, проведено 38 вскрытий, а 10 тел уже готовы к передаче родственникам.

SENAPRED сообщила, что сейчас по всей стране горит более 160 пожаров.

Пожарные взяли под контроль 102 из этих пожаров, но все еще борются с 40 другими.

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Президент Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение из-за значительной задымленности в населенных пунктах.

Он также выразил опасения, что количество погибших "значительно возрастет".

Понедельник и вторник в Чили объявлены днями национального траура по жертвам пожаров.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в стране погибли по меньшей мере 46 человек.