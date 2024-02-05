Количество погибших из-за лесных пожаров в Чили превысило 100 человек
Лесные пожары, охватившие значительные территории Чили, унесли жизни более 100 человек.
Источник: CNN со ссылкой на сообщение властей страны
Детали: По данным Чилийской национальной службы предотвращения и реагирования на стихийные бедствия (SENAPRED), в день погибло по меньшей мере 112 человек.
Чиновники также сообщили, что 32 тела были идентифицированы, проведено 38 вскрытий, а 10 тел уже готовы к передаче родственникам.
SENAPRED сообщила, что сейчас по всей стране горит более 160 пожаров.
Пожарные взяли под контроль 102 из этих пожаров, но все еще борются с 40 другими.
Президент Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение из-за значительной задымленности в населенных пунктах.
Он также выразил опасения, что количество погибших "значительно возрастет".
Понедельник и вторник в Чили объявлены днями национального траура по жертвам пожаров.
Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в стране погибли по меньшей мере 46 человек.