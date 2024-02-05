На Таврическом направлении уничтожили российский дрон минирования – Тарнавский

Колесный дрон или дрон минирования уничтожили на Таврическом направлении, скриншот из видео Александра Тарнавского

Недавно украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили вражеский наземный колесный дрон, также известный как дрон минирования.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель – наземный колесный дрон, или дрон минирования. Он был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения. Детонация взрывчатки с этого дрона зафиксирована на видео".

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Детали: За прошедшие сутки в операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 19 авиаударов, 6 ракетных ударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 788 артобстрелов.

Потери врага за прошедшие сутки составляют 385 человек и 30 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности 4 танка, 3 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобилей и 6 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян. Нейтрализовано или уничтожено 143 БпЛА различных типов.