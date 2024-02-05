На Таврическом направлении уничтожили российский дрон минирования – Тарнавский
Недавно украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили вражеский наземный колесный дрон, также известный как дрон минирования.
Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram
Прямая речь: "На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель – наземный колесный дрон, или дрон минирования. Он был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения. Детонация взрывчатки с этого дрона зафиксирована на видео".
Детали: За прошедшие сутки в операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 19 авиаударов, 6 ракетных ударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 788 артобстрелов.
Потери врага за прошедшие сутки составляют 385 человек и 30 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности 4 танка, 3 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобилей и 6 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян. Нейтрализовано или уничтожено 143 БпЛА различных типов.