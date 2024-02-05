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Министр обороны Польши о войне в Украине: Стоит готовиться ко всему

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 5 февраля 2024, 18:32
Министр обороны Польши о войне в Украине: Стоит готовиться ко всему
Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Getty Images

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключает любых сценариев развития событий в войне России против Украины и советует готовиться к ним.

Источник: Косиняк-Камыш в интервью Super Express, сообщает "Европейская правда"

Детали: Министра спросили, допускает ли он худший сценарий развязки в российско-украинской войне – поражение Украины и начало подготовки Россией агрессии против стран восточного фланга НАТО, в частности Польши.

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"Я допускаю все сценарии, и абсолютно серьезно воспринимаю худшие из них. Такова роль министра обороны в ситуации, в которой мы сейчас находимся", – ответил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что ситуация очень напряженная не только в европейском регионе, но и на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

"Нужно быть готовым ко всем сценариям. Поэтому мы проводим аудит, делаем выводы и заполняем пробелы, в частности в вопросе вооружения. Большие закупки – это очень важно, но важно и индивидуальное оборудование для солдат", – отметил министр, добавив, что после смены правительства уже заключены контракты на 19 млрд злотых, преимущественно с польским оборонпромом.

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Напомним: В начале февраля глава Генштаба Румынии призвал готовиться к возможной войне с Россией в будущем. В то же время премьер-министр не согласился с его заявлением.

Темы: ПольшавойнаУкраина
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