ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма

Российская ФСБ заявила, что якобы предотвратила теракт против одного из "руководителей" временно оккупированного Крыма.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на пропагандистские СМИ и ФСБ РФ

Детали: В службе пишут, что якобы группа из трех человек готовила подрыв автомобиля. У них, как утверждается, изъяли самодельное взрывное устройство, а также дистанционный взрыватель, предусматривающий активацию по звонку.

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Один из фигурантов вроде бы рассказал, что планировали взорвать кортеж. Мужчина на записи, которую предоставили россияне, рассказывает, что поместил мину в газовый баллон и вывез ее из временно оккупированного Мелитополя в Крым.

О каком именно руководителе Крыма идет речь – не сообщается.

Редакции "Крым.Реалии" и "Украинской правды" не могут проверить или подтвердить заявление российской стороны.

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Что предшествовало: В декабре 2023 года ФСБ заявила, что раскрыла в Крыму сеть агентов, которая якобы намеревалась покушаться на главу оккупированного Крыма Сергея Аксенова и главу парламента Владимира Константинова.