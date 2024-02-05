Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 февраля 2024, 21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на руководителя оккупированного Крыма
Иллюстративное фото из википедии

Российская ФСБ заявила, что якобы предотвратила теракт против одного из "руководителей" временно оккупированного Крыма.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на пропагандистские СМИ и ФСБ РФ

Детали: В службе пишут, что якобы группа из трех человек готовила подрыв автомобиля. У них, как утверждается, изъяли самодельное взрывное устройство, а также дистанционный взрыватель, предусматривающий активацию по звонку.

Реклама:

Один из фигурантов вроде бы рассказал, что планировали взорвать кортеж. Мужчина на записи, которую предоставили россияне, рассказывает, что поместил мину в газовый баллон и вывез ее из временно оккупированного Мелитополя в Крым.

О каком именно руководителе Крыма идет речь – не сообщается.

Редакции "Крым.Реалии" и "Украинской правды" не могут проверить или подтвердить заявление российской стороны.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В декабре 2023 года ФСБ заявила, что раскрыла в Крыму сеть агентов, которая якобы намеревалась покушаться на главу оккупированного Крыма Сергея Аксенова и главу парламента Владимира Константинова.

Темы: Крым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Крым
Дуда после заявления о Крыме подчеркнул, что Украина должна победить
Дуда поставил под сомнение возвращение Украиной Крыма, посол ответил
По данным из открытых источников, в Бельбеке было поражено по меньшей мере три самолета – Игнат
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: