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Иран начал строительство еще одного ядерного реактора

Алена ИвашкивВторник, 6 февраля 2024, 01:52
Иран начал строительство еще одного ядерного реактора
Флаг Ирана, фото Pixabay

Иран начал строительство четвертого ядерного реактора.

Источник: Агентство новостей Исламской республики

Детали: Председатель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами объявил, что Исламская Республика начала строительство фундамента для собственного ядерного реактора в центральном городе Исфахан.

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Эслами добавил, что исследовательский реактор мощностью 10 мегаватт в Исфахане станет четвертым ядерным реактором Ирана в регионе.

Он также сказал, что планы относительно нового реактора в Исфахане возникли в прошлом году.

По его словам, второй этап проекта начался в понедельник - залили бетон для фундамента реактора.

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По словам Эслами, исследовательский реактор строится для создания мощного источника нейтронов с высоким потоком нейтронов для различных применений.

Эслами сказал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало центр ядерных исследований в Исфахане одним из объектов, посвященных учебным целям, добавив, что Иран использует центр для оказания помощи иранским академическим центрам и для обучения людей.

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана посетил ядерную площадку в Исфахане, чтобы принять участие в церемонии открытия установки по производству гексафторида теллура (TeF6), который является стабильным радиоизотопом, используемым в медицинских диагностических и терапевтических целях.

Темы: Иран
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