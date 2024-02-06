Комитет Рады поддержал законопроект о множественном гражданстве

Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал законопроект о множественном гражданстве, поданный президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Верховная Рада Украины

Дословно: "Комитет на своем заседании 6 февраля 2024 года поддержал проект Закона о некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины, рег. №10425 от 22.01.2024, поданный президентом Украины.

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Законопроектом, который определен главой государства как неотложный, актуализируются положения законодательства в сфере миграции и гражданства, в частности относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины, а также совершенствуется правовое регулирование вопросов по поводу статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в составе Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законодательством формирований, участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины".

Что предшествовало:

Зеленский сообщил, что 22 января внесет в парламент проект закона о введении в Украине множественного гражданства. По его словам, закон позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме граждан страны-агрессора.

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