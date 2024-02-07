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На границе с Румынией на берег Прута вынесло тело украинца

Валентина РоманенкоСреда, 7 февраля 2024, 17:33
На границе с Румынией на берег Прута вынесло тело украинца
иллюстративное фото ГПСУ

Пограничная служба в очередной раз предостерегает от попыток незаконного пересечения границы Украины на речных участках и предупреждает о поднятии уровня воды в Тисе.

Источник: ГПСУ

Детали: Подобные попытки имеют трагические последствия.

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В частности сообщается, что 6 февраля пограничники Черновицкого отряда получили информацию от румынских коллег об обнаружении ими в реке Прут, напротив участка отдела пограничной службы "Мамалыга", тела мужчины.

Погибший оказался гражданином Украины 1982 года рождения, жителем Харьковской области. Сейчас румынские правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели. Не исключено, что мужчина пытался незаконно попасть в Румынию, пересекая реку.

Дословно: "Государственная пограничная служба Украины в очередной раз предостерегает, что за нарушение пограничного законодательства предусмотрена административная или уголовная ответственность, также, такие противоправные действия нередко связаны с риском для жизни и здоровья.

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В частности сейчас, по сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, наблюдается повышение уровня воды в Тисе.

 
 

На этой реке было больше всего трагических случаев, связанных с попытками незаконного пересечения границы. Также спасатели предупреждают, что в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя сохраняется значительная снеголавинная опасность".

Темы: уклонистыПограничная службаграница
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