Умеров: Принято решение о необходимости смены руководства ВСУ

Министр обороны Рустем Умеров сообщил о решении о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь Умерова: "Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу (Залужному) за все достижения и победы".

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Детали: По словам министра обороны, Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач - управлять Вооруженными силами Украины во время войны с Россией.

Он отметил, что ВСУ вместе со всем народом нашей страны продемонстрировали всему миру, что Украина будет бороться за свое и за своих, несмотря на то, с каким врагом имеет дело. Наши воины отбили нашествие агрессора, защитили государственность и продолжают ежедневно защищать нашу независимость.

"Но война не остается одинаковой. Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 - это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии", - подчеркнул Умеров.