Объятия Залужного и невозмутимость Буданова: в ОП показали награждение Героев
Пятница, 9 февраля 2024, 14:56
Президент Владимир Зеленский обнародовал видео церемонии вручения наград украинским защитникам, в том числе экс-главнокомандующему Валерию Залужному и главе разведки Кириллу Буданову.
Источник: Зеленский
Детали: Экс-главнокомандующий и президент дважды пожали друг другу руки и дважды обнялись.
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Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины экс-главнокомандующему Валерию Залужному и главе Главного управления разведки Кириллу Буданову.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.
- Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.