Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Объятия Залужного и невозмутимость Буданова: в ОП показали награждение Героев

Татьяна Лозовенко, Валентина РоманенкоПятница, 9 февраля 2024, 14:56
Объятия Залужного и невозмутимость Буданова: в ОП показали награждение Героев
Скрин из видео Зеленского

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео церемонии вручения наград украинским защитникам, в том числе экс-главнокомандующему Валерию Залужному и главе разведки Кириллу Буданову.

Источник: Зеленский 

Детали: Экс-главнокомандующий и президент дважды пожали друг другу руки и дважды обнялись.

Реклама:

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины экс-главнокомандующему Валерию Залужному и главе Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.
  • Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.

Темы: ЗалужныйБудановОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не признает сбитие своих самолетов: генерал Олещук "подсказал" оккупантам, где искать

Силы ПВО сбили три российских самолета

Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину

Welt: Шольц заблокировал избрание фон дер Ляйен генсеком НАТО из-за "критического отношения" к РФ

Зеленский: Мы вернем миллионы беженцев домой, если будет достаточно систем ПВО

Коалиция дронов официально стартовала - Умеров

Все новости...

Читайте УП В Google News

Залужный
Умеров представил Генштабу нового главкома и поблагодарил Залужного
Залужному и Буданову присвоили звание Героя Украины
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
Последние новости
16:41
Норвегия передает Украине партию медицинского оборудования для военных
16:40
Зоозащитники ищут дом пса, который жил с военными на передовой и получил травму
16:33
видеоЗеленский: Ключевой вопрос сейчас - сохранение американской поддержки
16:24
Договор о безопасности с Нидерландами "на финальном этапе" – Рютте
16:20
исправленоЧехия нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины - Павел
16:14
ЕБРР и Италия выделит 200 миллионов евро на восстановление ГЭС
16:06
обновленоВ Купянске разрушен дом на 2 подъезда, под завалами могут быть люди
15:57
фотоГУР сообщило, что обеспечивало коридор для отхода бойцов из Авдеевки
15:45
РФ не признает сбитие своих самолетов: генерал Олещук "подсказал" оккупантам, где искать
15:41
Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину
Все новости...
Реклама: