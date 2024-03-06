Россияне ночью атаковали критическую инфраструктуру и гражданские объекты Сум

Российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам Сум.

Источник: Суспильне, Сумская городская военная администрация

Детали: По данным УП, повредили, в частности, жилой дом, на первом этаже которого расположена детская поликлиника.

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ЗМІ оприлюднили відео наслідків російської нічної атаки безпілотниками на Суми pic.twitter.com/GGZZA0v9a9 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 6, 2024

Обновлено: Сумская городская военная администрация сообщила, что было нанесено несколько ударов: один - по объекту критической инфраструктуры, два - по гражданским объектам.

На месте прилетов работают специалисты департамента инфраструктуры города, добровольческие формирования, волонтеры.

Сады и школы функционируют в штатном режиме. В садике, где в результате удара повреждены окна, будут работать дежурные группы.

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