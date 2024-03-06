В Сумах зафиксировано три попадания "Шахедов", есть пострадавшие
Среда, 6 марта 2024, 02:47
В ночь на вторник Сумы атаковали БпЛА типа "Шахед". Есть три попадания в разных частях города.
Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram
Детали: На местах работают все аварийно-спасательные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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Последствия авиационных ударов уточняются.
Предыстория:
- Вечером 5 марта Воздушные силы ВСУ сообщили об ударных БПЛА в нескольких областях Украины. Беспилотники волнами атаковали Одессу. Около 1.00 тревога была объявлена на западе страны.
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