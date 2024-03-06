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В Сумах зафиксировано три попадания "Шахедов", есть пострадавшие

Алена ИвашкивСреда, 6 марта 2024, 02:47
В Сумах зафиксировано три попадания Шахедов, есть пострадавшие
фото иллюстративное: Getty Images

В ночь на вторник Сумы атаковали БпЛА типа "Шахед". Есть три попадания в разных частях города.

Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram

Детали:  На местах работают все аварийно-спасательные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Последствия авиационных ударов уточняются.

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Темы: Сумыбеспилотники
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