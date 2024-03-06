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Силы обороны уничтожили российский "Зоопарк" вместе с экипажем

Евгений КизиловСреда, 6 марта 2024, 18:46
Силы обороны уничтожили российский Зоопарк вместе с экипажем
РЛС "Зоопарк-1". Фото: Википедия

Артиллеристы Сил обороны Украины разбомбили радиолокационную станцию россиян "Зоопарк-1" на Лиманском направлении.

Источник: командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что во время ведения разведки на Лиманском направлении (Донецкая область) операторы разведывательных дронов тактической группы "Медоед" 3-го отдельного полка ССО обнаружили вражескую РЛС 1Л219 "Зоопарк-1". Они некоторое время сопровождали цель, а затем предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения.

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В результате огневого поражения радиолокационная станция противника уничтожена "полностью вместе с экипажем".

В ССО отметили, что "медоеды" помогли уничтожить уже семь РЛС такого типа.

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Темы: Лиманвойнаоружие
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