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Ночью пограничники остановили российскую ДРГ на Сумщине

"Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 10:40
Ночью пограничники остановили российскую ДРГ на Сумщине
Фото: Государственная пограничная служба Украины

Ночью 7 марта в Сумской области пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Прошлой ночью на Сумщине пограничники обнаружили несколько человек вражеской диверсионно-разведывательной группы, которые двигались с территории страны-агрессора".

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Детали: Сообщается, что по диверсантам сразу открыли огонь. Отстреливаясь из стрелкового оружия и гранатометов оккупанты отступили. Потери врага пока уточняются.

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Темы: Сумская областьграница
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