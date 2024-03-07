Ночью пограничники остановили российскую ДРГ на Сумщине

Ночью 7 марта в Сумской области пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Прошлой ночью на Сумщине пограничники обнаружили несколько человек вражеской диверсионно-разведывательной группы, которые двигались с территории страны-агрессора".

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Детали: Сообщается, что по диверсантам сразу открыли огонь. Отстреливаясь из стрелкового оружия и гранатометов оккупанты отступили. Потери врага пока уточняются.

Предыстория:

С 3 февраля в Сумской области запрещено движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны от границы с Россией.

4 февраля бойцы Сил территориальной обороны остановили российскую ДРГ на Сумщине