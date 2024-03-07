Вночі прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині
Четвер, 7 березня 2024, 10:40
Вночі 7 березня у Сумській області прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "Минулої ночі на Сумщині прикордонники виявили декілька осіб ворожої диверсійно-розвідувальної групи, які рухалися з території країни-агресора".
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Деталі: Повідомляється, що по диверсантах одразу відкрили вогонь. Відстрілюючись зі стрілецької зброї та гранатометів окупанти відступили. Втрати ворога наразі уточнюються.
Передісторія:
- З 3 лютого у Сумській області заборонений рух транспортних засобів на ділянках доріг у межах 5-кілометрової зони від кордону з Росією.
- 4 лютого бійці Сил територіальної оборони зупинили російську ДРГ на Сумщині
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