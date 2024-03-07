Россияне 19 раз пытались прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на Новопавловском направлении (Донецкая область) российские войска при поддержке авиации 19 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что в течение суток произошло 70 боевых столкновений.

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В целом враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах Бабелевки Сумской области и Волчанска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов.

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На Купянском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Синьковки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах Ивановки и Степной Новоселовки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах Белогоровки Луганской области; Терны, Роздоловка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силами обороны отражено 5 атак противника в районах Андреевки и Клещеевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Григорьевки, Торецка и Дружбы Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах Бердичев, Тоненького, Орловки, Первомайского, Невельского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки, Очеретино, Уманского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах Константиновки и Угледара Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, противник совершил 1 безуспешное штурмовое действие. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. Противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 складу горюче-смазочных материалов противника.