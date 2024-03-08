В ОСГВ "Таврия" рассказали, какие населенные пункты РФ хочет захватить после Авдеевки

Россия бросает большие силы на захват Новомихайловки, Георгиевки, Победы и Красногоровки на Новопавловском направлении Донецкой области.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона "Единые новости" в пятницу, передает Интерфакс-Украина

Детали: По его словам, также российские войска направляют свои атаки с двух сторон Роботинского выступа, но успеха там не имеют.

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Прямая речь: "Самым активным у нас является Новопавловское направление - это к западу от города Марьинка, где противник сосредоточивает основные усилия после выхода украинских войск из Авдеевки. В частности, он бросает огромные силы на захват села Новомихайловка в Донецкой области, а также сел Георгиевка и Победа, и Красногоровки (возле Марьинки). За вчера там зафиксировано 27 штурмовых попыток россиян".

Детали: Лиховий добавил, что при этом на Ореховском направлении враг действует "немного странным образом". "Он накапливает время от времени какие-то основные ресурсы для какого-то значительного удара бронеколонной с десятками единиц техники. Они уничтожаются во время этой атаки, а дальше он переходит уже к обычной тактике малыми штурмовыми группами, иногда с применением бронетехники, которая выбрасывает пехоту в центре того самого села Роботино", - говорит спикер ОСГВ.

Он отметил, что Работино находится под эффективным огневым контролем ВСУ. "Да, враг не оставляет попыток. Вероятно, это именно политическая цель - отбить этот роботинский выступ. Потому что мы говорим о территориях, которые были деоккупированы Силами обороны Украины во время наступательной кампании летом прошлого года. Для россиян, вероятно, этот вопрос является принципиальным. Именно поэтому они бросают туда значительные резервы, ресурсы и бьются о Роботино, как лбом о стену. Несут там очень большие потери, но не оставляют этих попыток".

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Лиховий отметил, что Работино остается под контролем украинских сил, хотя там уже "не за что зацепиться, ценности как для фортификации оно не представляет".

Что предшествовало: По данным Генштаба, в течение четверга-пятницы на Авдеевском и Новопавловском направлениях произошло 50 боестолкновений.