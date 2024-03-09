Поляки решили разблокировать КПП "Краковец" - ГПСУ

Украинские пограничники получили от польской стороны информацию, что фермеры якобы планируют временно разблокировать движение в направлении пункта пропуска "Краковец" на границе.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, которого цитирует "Европейская правда"

Детали: "Нам сообщили, это может продолжаться где-то до 13 (марта). Но будет ли соблюдено это, действительно ли до 13 числа фактически разблокируют направление пункта пропуска "Краковец", будем видеть", – отметил он.

Реклама:

По его словам, по состоянию на утро 9 марта примерно 2300 грузовиков находятся в очередях по всем направлениям, где польские фермеры затрудняют проезд или практически делают невозможным их проезд.

"Наиболее сложная ситуация напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини". Фактически там польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые следуют в сторону Польши", – указал Демченко.

Он уточнил, что за минувшие сутки, 8 марта, в сторону Украины через "Ягодин" въехали около 70 грузовиков, через "Шегини" – около 20.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, отметил Демченко, другие категории транспорта – легковые автомобили и автобусы, фермерские фермеры не блокируют, а в украинские пункты пропуска прибывают гуманитарные и другие важные грузы.

Нагадаємо: Ранее сообщалось, что польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков к шести пунктам пропуска на границе с Украиной.

В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

Читайте также: Украинский монолог: почему правительственный план разблокирования границы не заинтересовал Польшу.

Читайте также репортаж "Европейской правды" с границы: Как польские власти и протестующие блокируют торговлю с Украиной.