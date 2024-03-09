Убийство военного в Одесской области: полиция задержала подозреваемого
Суббота, 9 марта 2024, 16:09
Полиция Одесской области задержала подозреваемого в убийстве военнослужащего, тело которого обнаружили 8 марта в Подольске.
Источник: полиция Одесской области
Детали: В полиции на следующий день после обнаружения тела военного заявили о задержании подозреваемого.
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Им оказался житель Одесской области, который временно проживал в райцентре. За содеянное правонарушителю грозит до 15-ти лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Что предшествовало: 8 марта в городе Подольск Одесской области на улице нашли тело мужчины в военной форме.
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