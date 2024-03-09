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Убийство военного в Одесской области: полиция задержала подозреваемого

Катерина ТищенкоСуббота, 9 марта 2024, 16:09
Убийство военного в Одесской области: полиция задержала подозреваемого
Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Полиция Одесской области задержала подозреваемого в убийстве военнослужащего, тело которого обнаружили 8 марта в Подольске.

Источник: полиция Одесской области

Детали: В полиции на следующий день после обнаружения тела военного заявили о задержании подозреваемого.

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Им оказался житель Одесской области, который временно проживал в райцентре. За содеянное правонарушителю грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Что предшествовало: 8 марта в городе Подольск Одесской области на улице нашли тело мужчины в военной форме.

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Темы: Одесская областьполицияубийствоВооруженные силы
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