В Израиле – 4-дневные акции протеста против правительства Нетаньяху

Тысячи демонстрантов заполнили улицы возле Кнессета в Иерусалиме в воскресенье вечером, начав 4-дневные акции протеста с требованием отставки правительства.

Источник: The Times of Israel

Детали: Организаторы протеста призвали премьер-министра Беньямина Нетаньяху и его правительство уйти в отставку, провести досрочные выборы в Израиле, а лидеров страны - согласиться на соглашение об освобождении 130 заложников, удерживаемых в Газе с момента атаки ХАМАСа 7 октября.

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Организаторы заявили, что в акции приняли участие более 100 тысяч человек, тогда как СМИ сообщали о десятках тысяч человек.

100 אלף מפגינים בירושלים.

בחירות עכשיו, את כולם עכשיו.



קרדיט: אמיר גולדשטיין pic.twitter.com/0GR4xNsDnm — yayafink (יאיא פינק) (@yayafink) March 31, 2024

Многие участники митинга в Иерусалиме выразили недоверие к тому, что Нетаньяху все еще у власти, и что страна до сих пор не провела выборы, спустя шесть месяцев после террористической атаки ХАМАСа.

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По сообщению полиции, задержали по меньшей мере одного протестующего.

С наступлением ночи в воскресенье протестующие установили более 100 палаток возле Кнессета.

Напомним: Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС, а также освобождения всех заложников после того, как США воздержались во время голосования. Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, которую предложили 10 его избранных членов.

Нетаньяху в конце марта отменил запланированную поездку делегации в Вашингтон, о которой лично просил президент США Джо Байден.