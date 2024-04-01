Forbes: Украина отразила крупнейшую танковую атаку РФ за время большой войны

В субботу 30 марта на Авдеевском направлении российская армия осуществила, возможно, одну из самых масштабных танковых атак на украинские позиции с 24 февраля 2022 года. Потеряв треть своих танков, россияне так и не продвинулись вперед.

Источник: Forbes со ссылкой на собеседников в украинской армии

Дословно в статье: "Когда дым развеялся, россияне оставили на дороге к западу от руин Авдеевки треть своих танков".

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Детали: По информации издания, за несколько недель до субботнего штурма россияне в основном использовали пехоту для наступления к западу от города. Причина заключалась в том, что им не хватало транспортных средств после больших потерь во время захвата Авдеевки в середине февраля.

В последние дни ситуация изменилась. На Авдеевском направлении противник снова применил бронетехнику, в том числе танки. 36 танков и 12 БМП из 6-го танкового полка российской армии, входящего в состав 90-й танковой дивизии, атаковали вдоль дороги, ведущей из оккупированного Россией Тоненького к подконтрольному Украине селу Уманское, что в двух милях к западу.

Украинская 25-я бригада заметила колонну и нанесла по ней мощный удар. 12 танков и 8 БМП были подбиты.

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Российская колонна танков, разбитая под Тоненьким. Фото: 25-я десантно-штурмовая бригада

На следующий день после штурма украинский Центр оборонных стратегий описал бои вокруг Тоненького как "позиционные", то есть ни одна из сторон существенно не продвинулась вперед.

Forbes предполагает, что, несмотря на проблемы с поставками основных боеприпасов, украинские бригады все еще способны организовать ожесточенную оборону с использованием мин, артиллерии, противотанковых ракет и ударных дронов.

Что предшествовало: